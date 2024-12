Presepe Vivente: un viaggio nel passato per celebrare il Natale

In Sicilia, i presepi viventi sono una celebrazione delle radici culturali e della fede, ambientati nei borghi più suggestivi. Tra questi, il Presepe Vivente di Pollina, giunto alla sua settima edizione, si distingue per l’accuratezza storica e l’immersione completa che offre ai visitatori. L’evento si terrà dal 26 al 29 dicembre 2024, dalle 15:30 alle 20:00, lungo le vie del borgo, trasformando il centro storico in un museo a cielo aperto.

Il presepe vivente di Pollina: un viaggio tra storia, tradizione e spettacolo

Con 40 quadri viventi, il presepe di Pollina racconta antichi mestieri e tradizioni, come quella del mannaruolo, che lavorava la manna, simbolo della cultura locale. Un angolo particolarmente suggestivo è quello dedicato alla scuola: qui, un’intera classe di bambini in divisa gioca con i passatempi di un tempo, regalando ai visitatori uno spaccato di vita quotidiana del passato.

Durante il percorso, dalla durata complessiva di 90 minuti circa, il presepe vivente non si limita a raccontare storie, ma coinvolge i sensi dei visitatori con 7 degustazioni di prodotti tipici locali: pani cunsatu, cudduruni frittu, ricotta calda, formaggio fresco, vino cotto, biscotto al vino e birra alla manna. La gastronomia diventa così parte integrante dell’esperienza, offrendo momenti di convivialità e scoperta.

L’atmosfera è resa ancora più magica da due spettacoli itineranti: la danza del ventre, che affascina con i suoi movimenti armoniosi e il ritmo incalzante, e i mangiafuoco, capaci di catturare l’attenzione con acrobazie spettacolari e giochi di luce. Questi elementi arricchiscono ulteriormente l’esperienza, trasformando ogni visita in un evento unico e indimenticabile.

Come vivere al meglio l’esperienza del presepe di Pollina

Il ticket, dal costo di 7 euro (gratuito per bambini sotto i 4 anni), consente di vivere un’esperienza completa con accesso al percorso, degustazioni e spettacoli. Si consiglia di acquistare i biglietti online per una gestione ottimale degli ingressi, direttamente sul sito ufficiale www.presepeviventepollina.it.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare i numeri:

329 9263065 Manuela

320 0303310 Giuliana

I visitatori potranno usufruire di un ampio parcheggio gratuito e di un servizio navetta. È consigliato indossare calzature comode per passeggiare sulle stradine dell’antico borgo.

Pollina offre un’esperienza unica nel panorama dei presepi viventi siciliani, garantendo non solo la possibilità di ammirare una rappresentazione accurata della natività, ma anche di immergersi nella cultura locale, grazie alla partecipazione di numerosi artigiani e figuranti.

Il presepe vivente di Pollina è molto più di un evento natalizio: è un’occasione per riscoprire la bellezza della tradizione, celebrando il folklore locale attraverso mestieri, sapori e racconti.

Prenota subito il tuo biglietto e vivi la magia del Natale a Pollina: un’esperienza da non perdere, capace di incantare grandi e piccini! Per ulteriori informazioni visita il sito www.presepeviventepollina.it.