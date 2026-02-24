Lo scandalo della preside antimafia dello Zen: chiesti 16 nuovi arresti

Da Palermo l'inchiesta per corruzione si è spostata in altre regioni d'Italia

PALERMO –L’inchiesta dell’ufficio palermitano della Procura europea è partita dallo Zen e si è spostata in altre regioni d’Italia. Ora i pubblici ministeri Calogero Ferrara ed Amelia Luise chiedono gli arresti domiciliari per sedici indagati, tra cui imprenditori, ricercatori e professori universitari. Il modello della scuola del rione palermitano replicato anche in prestigiose università, come la Federico II di Napoli, e luoghi di ricerca come il Cnr.

Interrogatori preventivi

Da giorni sono iniziati gli interrogatori preventivi davanti al giudice per le indagini preliminari. Le accuse sono corruzione e turbata libertà della scelta del contraente. La corsia preferenziale e l’appoggio nell’aggiudicazione di forniture di materiale elettronico sarebbero stati ripagati con costosi regali.

Daniela Lo Verde e Daniele Agosta escono da scuola con i sacchi della spesa

Daniela Lo Verde, la preside antimafia dello Zen

Daniela Lo Verde lavorava nel quartiere palermitano. Era la preside della scuola “Giovanni Falcone”. Assieme al suo vice Daniele Agosta hanno patteggiato la condanna per corruzione e peculato nella gestione dei finanziamenti assegnati alla scuola.

Di fondi europei ne sono arrivati parecchi in uno dei quartieri più difficili della città. I titoli progetti promettevano bene: “Giochiamo insieme divertendoci e imparando”, “Voglio andare in biblioteca”, “Cresco nel rispetto”, “Campioni nella vita e nello sport”. La preside antimafia, insignita del titolo di cavaliere per il suo impegno, come hanno ricostruito i carabinieri, si appropriava del cibo destinato alla mensa e ai laboratori di cucina della scuola, ma anche degli iPhone (poi restituiti) per i corsi.

Le indagini su Daniela Lo Verde, preside allo Zen 2

I carabinieri fotografarono la dirigente mentre usciva con i sacchetti della spesa dalla scuola. Gli alunni disertavano i corsi, ma fioccavano le presenze fantasma per non fermare l’erogazione dei contributi. Andò avanti così per anni, fino a quando una professoressa decise di denunciare.

Indagini sulle forniture

Ed è partendo dagli iPhone che l’inchiesta si è allargata. Un’indagata, dipendente della società che aveva fornito gli apparecchi elettronici ammise le sue responsabilità e raccontò che i telefonini erano una contropartita per la fornitura di materiali alla scuola.

Le successive indagini avrebbero svelato che il meccanismo sarebbe stato replicato in giro per l’Italia. Le indagini si sono concentrate su Giancarlo Fimiani e Mario Piacenti, amministratore delegato ed education manager del società R-Store con unti vendita a Palermo e in giro per l’Italia.

E cosi sarebbe emerso un nuovo gito di tangenti sotto forma di regali.Imprenditori, ricercatori del centro nazionale ricerche di Napoli e Portici, professori delle università di Napoli, dicenti di istituti di alta specializzazione e fondazioni di Como e Bari: tutti avrebbero ottenuto costosi regali indirizzando l’affidamento diretto delle commesse ad aziende compiacenti. Partendo dal caso della preside antimafia è scoppiato un bubbone nazionale.