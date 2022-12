Prima il Cagliari, poi la Nazionale: Palermo nel destino di Brunori

Domenica il Derby delle Isole, dopo il capitano dei rosanero vestirà la maglia Azzurra

2' DI LETTURA

PALERMO – Matteo Brunori in Azzurro: entusiasmo e soddisfazione per l’attaccante e capitano del Palermo convocato dal CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini per lo stage in programma dal 20 al 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il centravanti italo-brasiliano calcherà i campi d’allenamento dell’Italia grazie al raduno dei calciatori di Serie B voluto dal Commissario Tecnico della Nazionale, previsto nei giorni di martedì e mercoledì mattina della prossima settimana (fino a giovedì, poi, sarà il turno dei calciatori di Serie A). Quasi due giorni di training sotto gli occhi del CT Mancini per tornare successivamente a disposizione di mister Corini in vista della 19ª giornata del campionato di Serie B, in programma lunedì 26 dicembre. Un’occasione unica per Brunori che così potrà mettere in mostra le sue qualità anche con la maglia azzurra.

I numeri, d’altronde, parlano per lui già da tempo. Brunori continua ad occupare il secondo posto della classifica dei marcatori del campionato cadetto. Nel mirino c’è Cheddira, che occupa il primo posto con nove marcature già dalla sua partenza in Qatar con la nazionale del Marocco. L’attaccante del Palermo, adesso, è a meno uno dal primato momentaneo in graduatoria, a conferma dell’importanza realizzativa che ha per la compagine rosanero. Il 50% dei gol messi a segno dal Palermo in Serie B portano la sua firma, ma se consideriamo anche i tre assist del numero 9, l’incidenza di Brunori nel pacchetto offensivo dei siciliani diventa ancora più determinante. E dire che nella passata stagione in Serie C, quella dell’exploit che ha portato Brunori a siglare 29 gol tra regular season e playoff, il centravanti rosanero aveva segnato appena 7 gol fino al mese di gennaio compreso. Sarà dalla sfida contro il Messina del 2 febbraio a dare il via a un percorso inarrestabile per l’attaccante oggi a disposizione dell’allenatore di Bagnolo Mella.

TESTA AL CAGLIARI

Prima di Coverciano, però, il Palermo e lo stesso Brunori devono pensare alla sfida contro il Cagliari di domenica 18 dicembre. A partire dalle ore 18.45, infatti, allo stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena il Derby delle Isole. Una sfida importante che metterà davanti alla squadra guidata da Eugenio Corini un altro scontro alla portata della sua compagine per puntare ancora all’obiettivo consolidamento in campionato. I sardi dell’ex rosa Fabio Liverani si trovano a due lunghezze in più dai rosanero, con risultati altalenanti in occasione delle ultime uscite. Il Palermo, però, nelle ultime tre sfide di campionato è sempre andato a punti, migliorando anche il proprio rendimento in trasferta che poco tempo fa era unicamente segnato da sconfitte. E considerato che l’ultimo gol tra le mura amiche di Brunori risale al 9 settembre, in occasione della sfida vinta proprio 1-0 contro il Genoa, prima di volare a Coverciano il capitano del Palermo potrebbe puntare a tornare al gol davanti i tifosi di casa. La gara contro i rossoblù, dunque, si preannuncia già calda e piena di spunti interessanti in vista della fine del 2022.