Promotergroup diventa società Elite: sarà tra le migliori aziende in Italia ed Europa

PALERMO – Dopo il grande successo del 2021 del prestigioso riconoscimento “Le Fonti Awards” e dopo essere stata inserita nella prestigiosa classifica italiana di Leader della Crescita (edizione 2023), Promotergroup S.p.A. entra oggi a far parte di ELITE, l’ecosistema di Euronext che supporta le PMI nella loro crescita sostenibile di lungo periodo. ELITE raggiunge le 2200 società, a testimonianza della vivacità delle migliori imprese e del loro forte interesse a preparare e strutturare la propria crescita.

ELITE si avvale della consulenza di imprese, istituzioni e università italiane di primissimo ordine come il Ministero dell’Economia e della Finanze, Confindustria, Abi, l’Università Bocconi e la London Stock Exchange Group Academy.

Promotergroup S.p.A., azienda con oltre 15 anni di esperienza, nata da un’idea imprenditoriale del Presidente Gianni Polizzi, oggi conta 3 sedi su tutto il territorio nazionale (Vittoria, Roma, Milano), più di 30 dipendenti, oltre 50 collaboratori, più di 1200 imprese clienti. Si configura come una Global Service con un portfolio servizi fra i più ampi in Italia spaziando dall’adeguamento normativo cogente alle certificazioni QSA e food, alla sicurezza nei luoghi di lavoro compresa la sorveglianza sanitaria, sino alla Finanza e Sviluppo d’impresa. Un ulteriore supporto ai clienti è dato dalla formazione obbligatoria, dalla divisione di comunicazione e marketing “MadRoom”, dai servizi per le P.A. e dall’assistenza per le gare d’appalto. In quanto Benefit Corporation da statuto, è attenta all’ambiente, al territorio, alla comunità e al talento dei giovani con la creazione di una Talent Academy.

Al fine di accrescere la propria competitività sul mercato Promotergroup ha dato origine ad una rete d’imprese all’interno della quale può contare su enti di formazione, un’agenzia per il lavoro, una start up innovativa agricola e una società di servizi di ingegneria. Questo gli ha permesso di ottenere maggiore flessibilità, aumentare i settori di intervento, il numero di professionisti e diventare un punto di riferimento nel settore dei servizi reali alle imprese pubbliche e private.

Ad Elite Marta Testi: “Felici di accoglierli”

“Siamo felici di dare il benvenuto in ELITE a Promotergroup S.p.A. che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita. ELITE è un ponte tra le aziende eccellenti del Paese e i mercati dei capitali, privati e pubblici, con l’obiettivo di sostenere le imprese con competenze e finanza per trasformare i propri piani strategici in iniziative concrete di crescita. Operare in un contesto tanto competitivo e in continua evoluzione impone di dotarsi di strumenti nuovi per cogliere le sfide e gestire i cambiamenti. Acquisire risorse strategiche per navigare il presente e prepararsi al futuro è fondamentale sia nello sviluppo dell’azienda che nell’attrarre l’interesse del mercato”.

Presidente Promotergroup Polizzi: “Orgogliosi del risultato”

“Siamo orgogliosi e felici di questo risultato – ha detto il presidente di Promotergroup S.p.A. Gianni Polizzi – è la dimostrazione che lavorando con determinazione e costanza i sogni possono realizzarsi. Questi due giorni di workshop a Milano sono stati un’esperienza incredibile e altamente formativa. Aver avviato il percorso ELITE di Borsa italiana rappresenta un ulteriore momento di crescita aziendale, sia in termini di competenze manageriali che di consolidamento strutturale su un mercato più ampio e con attori qualificati dalla stessa Borsa Italiana”.