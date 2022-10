Pulmino rubato all’associazione disabili, Tamajo: “Reperirò le somme”

“Un gesto che fa molta rabbia, in quanto quel furgone rappresenta il principio di numerose attività indispensabili per dei giovani palermitani“

PALERMO – “Massima solidarietà all’associazione siciliana Medullolesi spinali”. Queste le parole del deputato regionale di Forza Italia, Edy Tamajo, a seguito del furto del pulmino avvenuto la notte tra il 6 e il 7 ottobre, per il trasporto dei bambini disabili dell’associazione.

“Un gesto che fa molta rabbia, in quanto quel furgone rappresenta il principio di numerose attività indispensabili per dei giovani palermitani, che necessitano grande aiuto. Fiducioso nelle attività volte al recupero del mezzo da parte delle forze dell’ordine – conclude Tamajo -, sarà mio impegno, una volta insediato all’Assemblea Regionale Siciliana, reperire le somme per l’acquisto del van, attraverso un’apposita norma o tramite il consiglio di presidenza”.