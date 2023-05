Raddoppio ferroviario, manifestazione dei lavoratori della Toto Costruzioni

Il cantiere è fermo da sette mesi

PALERMO – Domani si terrà a Cefalù una manifestazione dei lavoratori della Toto Costruzioni per chiedere lo sblocco del raddoppio ferroviario, fermo da 7 mesi, e il pagamento delle ultime due mensilità ai 300 edili del cantiere.

Il corteo partirà alle 9,30 dall’ingresso di via Roma, angolo Nino Martoglio, per proseguire in corso Ruggero, con sosta in piazza Duomo.

Alla manifestazione, che riguarda un’infrastruttura strategica per il territorio, sono invitati a partecipare studenti, cittadini, lavoratori di Cefalù.

“L’opera riguarda tutti, siamo certi che anche i turisti domani resteranno coinvolti. L’obiettivo è sensibilizzare l’amministrazione comunale di Cefalù sotto diversi aspetti – dicono i segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Vardo – Il primo è la condivisione rispetto a un’opera che darà lustro a tutto il territorio, perché consentirà spostamenti più facili tra Cefalù e la stazione centrale di Palermo e poi direttamente con l’aeroporto. Il secondo punto è esprimere vicinanza ai lavoratori impegnati nel cantiere. Vorremmo che anche l’amministrazione comunale provasse a interloquire ai vari livelli con la politica, per far ripartire in pieno l’opera