Ragusa, al Tribunale la mostra “Sub tutela Dei” dedicata a Livatino

Dal 14 al 20 febbraio

RAGUSA – Dal 14 al 20 febbraio 2026 il Tribunale di Ragusa ospiterà la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, percorso espositivo dedicato al magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021, patrocinata dal Comune di Ragusa e dalla Diocesi di Ragusa.

Il programma

La giornata inaugurale di sabato 14 febbraio si articolerà in due momenti distinti. Alle 9, presso la Sala Avis, si terrà la conferenza di presentazione della mostra, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Ad aprire l’incontro sarà il curatore della mostra Salvatore Taormina, che illustrerà il percorso espositivo, i contenuti e le finalità culturali dell’iniziativa.

In rappresentanza dell’ente promotore, il Centro Socioculturale Ibleo Monsignor Francesco Ventorino, interverrà Enrico Giordano. Per Avis Ragusa prenderanno la parola il presidente Attilio Gregna e il past president Paolo Roccuzzo.

Porteranno i saluti istituzionali monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, la presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino, e gli ospitanti della mostra, il presidente del Tribunale di Ragusa Francesco Paolo Pitarresi e il procuratore della Repubblica Francesco Pulejo.

Alle 11 l’attenzione si sposterà presso i locali del Tribunale di Ragusa, dove avrà luogo l’inaugurazione ufficiale della mostra, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, che prenderanno parte congiuntamente al momento inaugurale. Seguirà una visita guidata all’interno del percorso espositivo, condotta dal curatore della mostra Salvatore Taormina.

L’iniziativa

La mostra intende far conoscere la figura del giudice Livatino attraverso un percorso articolato in quattro sezioni e composto da 35 pannelli che, con testi, immagini e contributi audio-video, ripercorrono la sua formazione personale e professionale, il contesto storico e sociale in cui operò, il martirio e la beatificazione, fino all’eredità morale e civile lasciata alla Chiesa e alla società contemporanea.

La rassegna si concluderà venerdì 20 febbraio alle 15 presso l’Aula Firrincieli del Tribunale di Ragusa con il convegno “Oltre la toga: il rigore della norma e l’umanità del giudizio”.

L’incontro, moderato da Emanuela Tumino, vedrà gli interventi di monsignor Giuseppe La Placa, di Fabio D’Anna e Giuseppe Di Stefano. L’evento è accreditato dal Coa di Ragusa con il riconoscimento di tre crediti formativi in materia deontologica.