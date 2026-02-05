 Ragusa, picchia il figlio di 5 anni e gli fattura gli arti: condannato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ragusa, picchia il figlio di 5 anni e gli fattura gli arti: condannato

Dovrà scontare 4 anni di reclusione
il processo
di
1 min di lettura

RAGUSA – È stato condannato a 4 anni di reclusione il padre 39enne di Scicli accusato di avere picchiato, nel febbraio del 2025, il figlio di 5 anni procurandogli tumefazioni al volto e fratture a braccia e gambe.

La sentenza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa davanti al quale l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato.

Il bambino, dopo un periodo di ricovero e cure specialistiche nell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, è stato affidato a un percorso di protezione e assistenza.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI