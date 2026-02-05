Ragusa, picchia il figlio di 5 anni e gli fattura gli arti: condannato

Dovrà scontare 4 anni di reclusione

RAGUSA – È stato condannato a 4 anni di reclusione il padre 39enne di Scicli accusato di avere picchiato, nel febbraio del 2025, il figlio di 5 anni procurandogli tumefazioni al volto e fratture a braccia e gambe.

La sentenza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa davanti al quale l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato.

Il bambino, dopo un periodo di ricovero e cure specialistiche nell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, è stato affidato a un percorso di protezione e assistenza.