Re Borbone Saber, turno di riposo in attesa del match contro Siracusa

La squadra palermitana di B ferma nel quarto turno per il ritiro del Partinico

2' DI LETTURA

PALERMO – Primo turno di riposo per la Re Borbone Saber Palermo che, per il ritiro del Partinico, domani non scenderà in campo nella quarta giornata del campionato di Serie B maschile di volley. Reduce da due sconfitte esterne (Viagrande e Letojanni) e dalla vittoria sull’Aquila Bronte nell’unica partita disputata in casa, il sestetto guidato da Nicola Ferro può approfittare della sosta forzata per intensificare gli allenamenti e migliorare l’intesa che in questa prima fase della stagione non è ancora al massimo.

“Purtroppo – dichiara il presidente Giorgio Locanto – questa pausa non ci giova, spezza il ritmo. L’inizio non è stato dei migliori, ma paghiamo anche l’approssimazione con cui è stato stilato il calendario. Nel girone di andata abbiamo 7 partite esterne e solo 2 in casa, un’assurdità. Ora dobbiamo pensare a lavorare sodo, consolidare il gruppo e imparare a giocare di squadra. Non siamo ancora a regime, i ragazzi devono crescere e responsabilizzarsi. Alla ripresa del nostro campionato, il 5 novembre, saremo chiamati alla trasferta di Siracusa contro la Paomar, un’avversaria insidiosa”.

Anche il coach Nicola Ferro non ha gradito la sosta: “Sarebbe stato meglio giocare, invece per due settimane ci porteremo dietro il peso della sconfitta di Letojanni. Comunque abbiamo svolto un’amichevole contro il Don Orione di serie C e provato nuove soluzioni. Atria e Lombardo hanno definitivamente recuperato, il resto della squadra cresce e sta reagendo bene. Due sconfitte e una vittoria nelle prime tre partite? Potevano starci, ma mi sarei aspettato qualche set in più. In battuta e a muro non abbiamo reso come si sperava. Ora pensiamo al Siracusa, sarà un esame importante”

Il programma della quarta giornata: Cinquefrondi-Callipo Vibo Valentia; Sicily Villafranca Tirrena-Savam Letojanni; Raffaele Lamezia-Aquila Bronte; Papiro Fiumefreddo-Paomar Siracusa. Riposano: Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande.

Classifica: Universal Viagrande 7; Savam Letojanni 6; Cinquefrondi e Raffaele Lamezia 4; Paomar Siracusa, Re Borbone Saber Palermo, Sicily Villafranca Tirrena, Aquila Bronte e Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.