Regionali, Santanchè (FdI): “Fontana candidato ma in Sicilia si vota prima”

"Noi siamo stati sempre leali", uscita polemica dell'esponente meloniana.

MILANO – “Il candidato rimane Attilio Fontana, perché noi siamo sempre stati leali e abbiamo sempre rispettato la regola degli uscenti. Decideranno i leader, ma noi non siamo persone fatte così: siamo onesti con gli elettori e gli alleati, se gli altri non lo sono giudicheranno gli italiani”. Lo ha detto all’ANSA la coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè in relazione alle regionali del prossimo anno. Oggi Fontana ha confermato la sua disponibilità a ricandidarsi al Pirellone, e non alle politiche: “Ma adesso non parliamo né di Lombardia né di Lazio – ha aggiunto Santanchè – in Sicilia si vota prima”.