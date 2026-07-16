Regione Siciliana, stanziati 2 milioni di euro per i caregiver familiari

Albano: "Rafforziamo gli strumenti di sostegno alle persone più fragili"

PALERMO – La Regione ha finanziato con oltre 2 milioni di euro il bonus caregiver con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Si tratta di 2.035.212,87 euro destinati ai Distretti socio-sanitari dell’Isola, che consentiranno l’erogazione del contributo economico in favore di coloro che assistono, all’interno della famiglia, persone con disabilità grave e gravissima.

Albano: “Sosteniamo concretamente migliaia di famiglie siciliane”

“Con questo decreto – dice l’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano – mettiamo a disposizione dei territori oltre due milioni di euro per sostenere concretamente migliaia di famiglie siciliane che, ogni giorno, garantiscono assistenza continua ai propri cari con disabilità grave e gravissima. Il caregiver familiare svolge una funzione insostituibile dal punto di vista umano e sociale, spesso affrontando sacrifici personali, lavorativi ed economici”.

“Il nostro impegno è quello di riconoscere il valore di questo ruolo e di assicurare che le risorse nazionali siano trasferite con tempestività ai Distretti socio-sanitari, affinché possano raggiungere rapidamente i beneficiari. Continuiamo a lavorare per rafforzare gli strumenti di sostegno alle persone più fragili e alle loro famiglie, nella convinzione che il welfare debba essere sempre più vicino ai bisogni reali dei cittadini”.

In particolare, le risorse saranno ripartite secondo quanto previsto dal programma regionale approvato dalla giunta: 1.322.888,37 euro, pari al 65% del fondo, saranno destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità grave, mentre 712.324,50 euro, pari al restante 35%, saranno destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima.