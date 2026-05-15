Regione, stanziati 4 milioni per i lavori di pulizia delle strade extraurbane

I singoli enti possono richiedere fino a 50 mila euro per interventi integrati

PULIZIA E DECORO

PALERMO – Risorse straordinarie per ripulire le strade extraurbane siciliane, rimuovere i rifiuti abbandonati dai bordi e restituire decoro al territorio è l’obiettivo dell’avviso “Sicilia Pulita”, pubblicato dall’assessorato regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità guidato da Francesco Colianni.

La misura mette a disposizione di Comuni, Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane quattro milioni di euro in contributi a fondo perduto.

Colianni: “Le strade sono il primo biglietto da visita della nostra Regione”

“Le strade della Sicilia sono il primo biglietto da visita della nostra Regione – dice l’assessore Colianni -. Chi percorre le nostre provinciali, chi arriva nelle nostre contrade, chi attraversa i paesaggi che ci rendono unici nel mondo merita di trovare un territorio curato, non abbandonato. E questo vale per chi viene da fuori ma vale ancora di più per chi ci vive ogni giorno. Con questa misura pensiamo ai Comuni che da soli non riuscirebbero a sostenere questi costi. Ancora una volta il governo Schifani è al fianco degli enti locali”.

I singoli enti possono richiedere fino a 50 mila euro per interventi integrati che prevedano sia la rimozione dei rifiuti sia l’installazione di sistemi di video-sorveglianza e fino a 20 mila euro per la sola pulizia delle strade di propria competenza.

I fondi saranno assegnati a sportello, nell’ordine di arrivo delle domande. Con un prossimo decreto sarà stabilita la data di apertura dello sportello e il termine entro cui gli enti potranno presentare le domande di accesso al contributo.