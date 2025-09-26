Rigettato il ricorso del Trapani contro gli otto punti di penalità

La decisione del Collegio di garanzia del Coni

TRAPANI – Brutte notizie per il Trapani Calcio sul fronte della giustizia sportiva. La prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni, presieduta da Vito Branca, ha rigettato – con conferma della decisione impugnata – il ricorso presentato lo scorso 29 luglio dal club granata e da Valerio Antonini e Vito Giacalone contro la Figc, la Procura Federale Figc, nonché la Procura generale dello Sport presso il Coni e (ove occorra) la Corte federale di appello Figc e il Tribunale federale nazionale Figc.

Il No alla richiesta del Trapani

Il Trapani chiedeva l’annullamento della decisione della Corte federale d’appello Figc con cui è stato respinto il reclamo contro la decisione del Tribunale federale nazionale Figc in virtù della quale è stata inflitta, a carico dei granata, la sanzione della penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi a decorrere dalla stagione 2025/2026.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA