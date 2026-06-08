Rio Casamia amplia la linea dedicata al bucato: arrivano i nuovi Lavatrice e Ammorbidente

C’è un momento, nella quotidianità, in cui la cura della casa si trasforma un piccolo rito di benessere. Aprire l’oblò della lavatrice e sentire un profumo avvolgente, ritrovare nei tessuti la morbidezza di un capo appena acquistato: sono sensazioni semplici ma preziose, capaci di trasformare una routine in un momento di piacere.
Rio, brand storico con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore dei prodotti per la casa, lo sa bene. Per questo amplia la gamma Rio Casamia con due novità dedicate al bucato, pensate per chi desidera capi puliti, morbidi e piacevolmente profumati a lungo.
Rio Casamia Lavatrice: lasciati conquistare dalle tre fragranze indimenticabili
Il detersivo per lavatrice Rio Casa Mia nasce con una filosofia precisa, garantire un’azione pulente efficace abbinata a profumazioni capaci di evocare sensazioni di freschezza, purezza e cura. Le varianti disponibili sono tre, ognuna con una propria identità olfattiva.
Talco è la fragranza dedicata a chi ama il profumo di pulito per eccellenza: delicato, avvolgente e rassicurante. Una scelta ideale per tutta la famiglia.
Fior di loto si distingue per le sue note floreali leggere e raffinate, capaci di regalare ai capi una piacevole sensazione di freschezza e armonia.
Marsiglia, infine, rende omaggio alla tradizione con il suo profumo intenso e autentico, ispirato al classico sapone che da 50 anni/generazioni rappresenta un simbolo di pulizia e qualità.
Rio Casamia Ammorbidente morbidezza e profumo che durano nel tempo
A completare la linea arriva Rio Casamia Ammorbidente, disponibile in due profumazioni studiate per donare ai tessuti morbidezza e una fragranza persistente. La formula aiuta a mantenere i capi morbidi, riduce l’effetto elettrostatico e prolunga la persistenza della fragranza, regalando ai capi una piacevole sensazione di freschezza che dura nel tempo.
Disponibile in due varianti:
Talco conferma il fascino senza tempo delle note delicate e pulite, lasciando sui capi una sensazione di comfort e freschezza.
Invece per chi preferisce profumi più caldi e avvolgenti, Vaniglia & Argan unisce la dolcezza della vaniglia alle note preziose dell’argan, creando una fragranza elegante e intensa che valorizza il proprio bucato.
Perché scegliere Rio Casamia per il bucato di ogni giorno
Da oltre 50 anni Rio Casamia rappresenta un punto di riferimento nella cura della casa, selezionando con attenzione prodotti di qualità pensati per rispondere alle esigenze quotidiane di tutta la famiglia.
Con i nuovi Detersivi Lavatrice e Ammorbidenti, il brand arricchisce ulteriormente la propria offerta, trasformando il bucato in un’esperienza che unisce efficacia, morbidezza e profumo.