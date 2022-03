Roma, ok dalle Regioni al nuovo piano d’emergenza nucleare

Il presidente Fedriga: siamo giunti a un testo condiviso

ROMA – Via libera dalla Conferenza delle Regioni al Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. “Proprio per consentire una rapida approvazione si sono svolte diverse riunioni di confronto con le amministrazioni centrali e fra le Regioni. Tutto ciò ha portato a un testo condiviso”.

Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Il parere favorevole al Piano è stato reso nella Conferenza Unificata di oggi. “Rispetto alla iodoprofilassi chiediamo al Governo – ha aggiunto Fedriga – di facilitare la distribuzione dello iodio stabile, anche con riferimento alla sua classificazione farmacologica, e di emanare un documento attuativo integrativo che specifichi tempistiche, modalità, attività di comunicazione, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità”.