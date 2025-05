Rottamazione Quater: ultimi giorni per pagare l’ottava rata: le date da ricordare

Ecco quando pagare per non perdere i benefici della definizione agevolata

ROMA – Ultimi giorni per pagare l’ottava rata della Rottamazione Quater 2025. La scadenza per non perdere i vantaggi della definizione agevolata è fissata per sabato 31 maggio. Negli ultimi giorni i contribuenti che hanno aderito hanno ricevuto la comunicazione di promemoria da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il ponte del 2 giugno allunga la scadenza

Tuttavia, trattandosi di un giorno non lavorativo e trovandosi a ridosso della festa nazionale del 2 giugno, il termine slitta in automatico a martedì 3 giugno.

Quando pagare considerati i 5 giorni di tolleranza

A questa proroga vanno aggiunti anche i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e considerati per tutte le rate di pagamento. Di conseguenza, il termine ultimo per essere in regola slitta a lunedì 9 giugno 2025. Oltre tale data, si perdono i benefici della rottamazione.

La data oltre la quale si perdono i benefici

Oltre il 9 giugno, la definizione agevolata decade. Il debito originario si riattiva nella sua totalità, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio. I versamenti effettuati in ritardo, anche di un solo giorno, verranno considerati acconti non validi ai fini della Rottamazione Quater 2025.