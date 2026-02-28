Ruba 50mila euro di corrente elettrica, arrestato il titolare di una lavanderia

Dopo essere stato scoperto lo ha rifatto

MODICA – Finisce agli arresti domiciliari il titolare di una lavanderia, 61 anni, accusato di avere realizzato un allaccio abusivo alla rete di E-Distribuzione per alimentare la propria attività a Modica.

I carabinieri gli contestano un furto di 50 mila euro. L’impianto abusivo è stato rimosso e posto sotto sequestro, ma a distanza di pochissimi giorni dall’arresto militari dell’Arma hanno accertato che nella lavanderia era stato nuovamente creato un allaccio illegale, causando un ulteriore danno di 2.500 euro.