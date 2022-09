Rubano lo zaino di un turista con dentro soldi e carte di credito: fermati

Ai domiciliari sono finiti un 52enne ed un 32enne.

NICOLOSI. Arrestati in flagranza di reato per furto un 52enne e un 32enne, entrambi pregiudicati. I carabinieri sono intervenuti per fornire assistenza ad un turista campano, che poco prima, mentre stava acquistando dei dolci da portare in regalo ad amici e parenti, aveva subito il furto del proprio zaino, lasciato per qualche minuto sui sedili posteriori dell’autovettura, con il finestrino aperto. La vittima era comunque riuscita a cogliere il ladro mentre si stava dando alla fuga in compagnia di un complice su una Fiat 500, annotandone il numero di targa.

I militari hanno intercettato l’automobile recuperando lo zaino, contenente 380 euro, carte di credito e numerosi oggetti personali, tutto riconsegnato al proprietario. Nella circostanza è stato sequestrato anche un sondino telescopico utilizzato quale strumento per aprire le vetture. Entrambi si trovano adesso agli arresti domiciliari.