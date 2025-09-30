Ryanair, da novembre addio al biglietto cartaceo: check-in solo online

La carta d'imbarco sarà disponibile sull'app della compagnia

Dal prossimo 12 novembre Ryanair dirà definitivamente addio ai biglietti cartacei. La compagnia aerea low cost ha comunicato che da quel giorno le carte d’imbarco saranno soltanto digitali ed emesse all’interno della sua applicazione per i telefonini. Chi vorrà viaggiare con Ryanari, dunque, dovrà tassativamente scaricare l’app, registrarsi ed effettuare tutte le operazioni richieste prima di salire a bordo.

Il vettore aveva previsto di disfarsi dei banconi del check-in già dallo scorso maggio, ma l’inizio del periodo di picco per il trasporto aereo ed il rischio di caos alla partenza ha spinto i vertici a rimandare a novembre, periodo con meno volumi.

“Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali – spiega la compagnia -, a partire dal 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app ‘myRyanair’ durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair”. Negli scali dovrebbero restare soltanto i punti di consegna dei bagagli in stiva

Il supplemento per chi non avrà il biglietto

Lo stop alle carte d’imbarco cartacee vede contrarie le associazioni dei consumatori, “comporterà nuovi costi a carico dei viaggiatori”, ha spiegato Assoutenti, secondo cui il vettore irlandese “dimentica di specificare quali sono i costi cui vanno incontro i passeggeri che si presenteranno al gate sprovvisti della carta d’imbarco digitale”, cioè un supplemento che secondo l’associazione dei consumatori, in base al tariffario pubblicato online dalla stessa compagnia, ammonta a 55 euro a viaggiatore a titolo di tassa check-in in aeroporto.

Secondo Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee offrirà un’esperienza di viaggio “più veloce, smart e sostenibile”. L’app “myRyanair” sarà al centro di questo nuovo sistema, fungendo da strumento unico per check-in, gestione della prenotazione, aggiornamenti in tempo reale e servizi aggiuntivi.

Biglietto in app, per Ryanair è un vantaggio

La compagnia insiste sul fatto che il digitale non rappresenti un ostacolo, bensì un vantaggio per i clienti: secondo Ryanair infatti l’app serve anche a tenere più aggiornati i passeggeri sul proprio viaggio con le informazioni in tempo reale “su imbarco, gate e ritardi”, con “notifiche live dal Centro operativo in caso di disservizi”.

Non è ancora chiaro, però, come la compagnia low cost intenda gestire i passeggeri che potrebbero non essere in grado di effettuare il check-in digitale: non è stato ancora affrontato il tema dell’accessibilità per gli anziani, chi viaggia per la prima volta e chi ha difficoltà fisiche.

Quanti hanno già la carta d’imbarco digitale

“Quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già la carta d’imbarco digitale”, calcola l’aviolinea. “Il passaggio al 100% digitale a partire dal 12 novembre segue l’esempio di altri settori legati ai biglietti (come festival, concerti ed eventi sportivi) che hanno già effettuato con successo la transizione al ticketing esclusivamente digitale. Un anno fa quella quota era al 60%”.

Gli addetti ai lavori segnalano che “costringendo” i viaggiatori a fare affidamento soltanto sulla app del vettore per qualsiasi tipo di servizio in questo modo Ryanair potrà avere maggiori possibilità di vendere i prodotti extra come la scelta del posto, gli snack e le bevande. Con la possibilità di stampare la carta d’imbarco, infatti, nessun passeggero utilizza in seguito l’applicazione e quindi la low cost non può proporre i servizi aggiuntivi. L’app consente poi anche di ridurre le spese di “handling”, i servizi a terra forniti da società terze.

