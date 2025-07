Gambizzato a Palermo, acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza

Ha detto alla polizia di non aver visto chi gli ha sparato

PALERMO – Sarebbe arrivato da solo in ospedale guidando la Fiat 500 della moglie, Salvatore Faija, il 54enne raggiunto ieri sera da una decina di colpi mentre era in un panificio di Falsomiele a Palermo.

L’uomo ha detto alla polizia di non avere visto chi gli ha sparato e nessun elemento utile alle indagini sarebbe emerso dalle dichiarazioni raccolte sul posto.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per tentare di ricostruire la dinamica della sparatoria e risalire agli autori.

Faija in passato è stato denunciato per furti auto. Un fratello è stato coinvolto nell’inchiesta sugli ‘spaccaossa’, la banda che organizzava finti incidenti per truffare le assicurazioni.