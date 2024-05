Salvo Foresta nominato Commissario Straordinario Ipab Residence” Marino” a Trapani

È Salvatore Foresta il nuovo Commissario dell’Ipab Residence Marino di Trapani. Gia nel 2014 il residence Marino, ex Ipab di Trapani, è stato trasformato in un centro di accoglienza per migranti. Gli anziani ospitati sono andati via per far posto ai migranti.

Dal 2018 andati via anche questi ultimi, la struttura è stata chiusa, ed oggi si presenta in forte stato di degrado ed abbandono. Tra i progetti del nuovo Commissario, una difficile riqualificazione della struttura, con il coinvolgimento delle istituzioni locali del Trapanese. La struttura dell’ex Ipab Marino è molto grande e dovrebbe essere adeguata al più presto.

Foresta, 58 anni, originario di Palermo, è attualmente in servizio presso l’ufficio di gabinetto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e della Mobilità,. Vanta un lungo curriculum e una consolidata esperienza presso la Regione siciliana come funzionario direttivo, Commissario Straordinario in varie Ipab della Sicilia, ex Amministratore Unico della Società Interporti di Catania e Termini Imerese, addetto alla predisposizione degli atti ispettivi parlamentari. Mansione questa svolta presso vari uffici di Gabinetto dell’Assessorato regionale: da quello alla Sanità a quello dell’Industria fino ai Lavori Pubblici e ai Beni culturali, per citarne alcuni. Per poco più di un anno ha svolto il ruolo di Ufficiale di complemento con il grado di Sottotenente presso la Caserma Sommaruga di Catania. Foresta si è specializzato in “Diritto degli enti locali” presso l’Università di Palermo e si è laureato in “Scienze politiche presso lo stesso Ateneo.