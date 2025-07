Sanità, accordo sul budget 2025. Aiop: “Un traguardo significativo”

La nota

AIOP Sicilia esprime piena soddisfazione per l’intesa raggiunta oggi tra il Governo regionale e la componente dell’ospedalità privata accreditata in merito alla definizione del budget per l’anno 2025. Così si legge in una nota.

“Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore alla Salute Daniela Faraoni e tutta la struttura dell’assessorato per l’ascolto, la disponibilità e il senso di responsabilità con il quale è stato condotto il confronto – dichiara Barbara Cittadini, presidente regionale di AIOP Sicilia –. L’accordo raggiunto è un traguardo significativo rispetto ad una programmazione sanitaria, che riconosce il valore e il contributo delle strutture di diritto privato del Servizio Sanitario Regionale”.

“La definizione condivisa dei criteri di assegnazione del budget, l’attenzione all’alta complessità, il contrasto alla mobilità passiva e il sostegno alla mobilità attiva sono segnali di una visione moderna ed efficace della sanità – prosegue Cittadini –. Le strutture associate AIOP continueranno a garantire il massimo impegno per assicurare qualità, continuità assistenziale e supporto concreto alla sanità pubblica, soprattutto nei periodi più delicati dell’anno, come agosto e dicembre”.

AIOP Sicilia rinnova la propria disponibilità a lavorare in piena sinergia con le istituzioni regionali per rafforzare l’integrazione tra pubblico e privato, nell’unico interesse della salute dei cittadini siciliani”