Sanità, accordo sulle liste d’attesa. Aiop: “Così si tutela la salute”

Nove milioni circa per le strutture private

PALERMO- “La conclusione dell’accordo tra il Governo della Regione Siciliana e le strutture di diritto privato del Servizio sanitario regionale per la riduzione delle liste d’attesa è decisiva per garantire il diritto alla salute di tutti i siciliani e le siciliane e dimostra le straordinarie potenzialità di una stabile e virtuosa sinergia tra le due componenti del Servizio sanitario”. Così Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP in merito all’accordo siglato mercoledì 29 novembre tra la Regione Siciliana e la componente di diritto privato del SSR per ridurre le liste d’attesa sui ricoveri e interventi già programmati e non ancora effettuati.

Il recupero delle prestazioni

“L’accordo – precisa Barbara Cittadini – fa seguito al Piano presentato a luglio, rispetto al quale avevamo già apprezzato l’innovatività e la lungimiranza, e mette a disposizione 8,6 milioni di euro che consentiranno il recupero nelle 17 prestazioni oggetto di monitoraggio del PNGLA indicate dal Ministero della Salute, allargando l’area di intervento e includendo le prestazioni critiche indicate nella classe di priorità 1 allegate al d.a. 334/2022. Ringrazio, da siciliana, il Presidente della Regione Renato Schifani e l’Assessorato per il lavoro condiviso e auspico che il confronto e la collaborazione sul piano istituzionale assurga a modello replicabile su tutto il territorio nazionale per dare una risposta tempestiva”.

Il piano per le liste d’attesa

Il Piano regionale per abbattere le liste d’attesa è stato ideato dal direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, Salvatore Iacolino, su input del governatore Schifani e del ministero alla Salute. A disposizione ci sono 8,6 milioni di euro, di cui otto che provengono dai fondi ministeriali e il resto da somme già stanziate ma non utilizzate dalle strutture. Le somme ‘copriranno’ interventi e ricoveri già effettuati e permetteranno di anticipare quelli slittati al 2024.