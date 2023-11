Sanità, l’allarme di Faraone (Iv): “Il sistema non si regge in piedi”

Appello a Schifani del deputato di Italia Viva

PALERMO – “Un appello al governatore siciliano, Renato Schifani, e al Ministro della Salute, Maurizio Schillaci: andate a fare un giro in corsia, tra gli ospedali, constatate con mano le profonde piaghe di un sistema che non si regge più in piedi”. Lo dice Davide Faraone, deputato di Italia Viva.

Le parole di Faraone

“Abbiamo constatato, anche oggi con il tour Ospedale x Ospedale, la gravità della situazione presente presso gli ospedali di Corleone, Partinico e Termini Imerese. – aggiunge – Le criticità riscontrate sia al Civico di Partinico che all’ospedale Dei Bianchi di Corleone sono legate essenzialmente alla carenza di pediatri e di medici da pronto soccorso. A Corleone la mancanza di pediatri fa sì che anche l’ostretricia e neonatologia siano in sofferenza. Dunque non si garantiscono i parti in urgenza e con pediatra sul posto, oltre che con anestesista”.

Punti nascita a rischio

E ancora, aggiunge Davide Faraone: “A rischio c’è anche il punto nascita. L’assistenza di ostetricia deve essere omogenea, cioè in grado di gestire la patologia materna ostetrica o un neonato patologico. A Partinico, con bacino di utenza di circa 200mila persone, si soffre pure della medesima carenza di organico, ma è un ospedale che ha gestito l’emergenza Covid e sta avviando ora la normalizzazione, sempre con grandi difficoltà. Carenza di medici al Pronto soccorso dell’Ospedale di Termini Imerese, la cui mancanza rende difficile l’accesso alle cure”. “La qualità del sistema sanitario va rimessa in piedi con gli investimenti adeguati per rilanciare la Sanità. Il Mes sarebbe stato una importante occasione di intervento, perché oggi il tema non è solo che gli ospedali ci siano ma che curino i pazienti in maniera efficace e tempestiva”, conclude.