Sanità siciliana, investimenti per oltre 2 miliardi tra fondi nazionali e Pnrr

Via libera al piano aggiornato: ora il passaggio all'Ars

PALERMO – Ammontano a oltre 2,03 miliardi di euro gli investimenti programmati per la sanità siciliana tra risorse nazionali, fondi europei e Pnrr. È quanto emerge dalla versione aggiornata a maggio 2026 del Documento unitario di programmazione degli investimenti sanitari in Sicilia (Dupiss), che definisce la strategia regionale per l’ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.

La parte più consistente delle risorse proviene dai finanziamenti nazionali, pari a circa 1,37 miliardi di euro. A questi si aggiungono 208 milioni derivanti dai rimborsi europei e 60,5 milioni del Fondo opere indifferibili, per un totale di circa 1,64 miliardi di euro.

Il quadro si completa con i finanziamenti della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che valgono complessivamente 383 milioni di euro, destinati al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale, alla digitalizzazione e all’ammodernamento delle strutture.

Il Dupiss è stato predisposto dal Servizio Sanità della Regione Siciliana e ha ottenuto il via libera della giunta regionale nella seduta del 14 maggio scorso. Successivamente la delibera è stata trasmessa all’Assemblea regionale siciliana per il previsto iter parlamentare.

La Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Ars ha già espresso parere favorevole sulle parti di propria competenza nella seduta del 23 giugno. Il documento dovrà adesso essere sottoposto all’esame dell’Aula, che sarà chiamata a pronunciarsi con un ordine del giorno.

Il piano rappresenta il quadro di riferimento della programmazione degli interventi destinati a rinnovare ospedali, infrastrutture sanitarie e dotazioni tecnologiche del sistema sanitario regionale, integrando le diverse fonti di finanziamento disponibili.