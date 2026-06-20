Sant’Agata, Parolin legato pontificio per le celebrazioni di agosto

Le cerimonie per il IX centenario della traslazione a Catania delle reliquie della martire etnea

CATANIA – Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, legato pontificio per le celebrazioni del IX Centenario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata a Catania, in programma dal 16 al 18 agosto 2026.

Lo rende noto l’arcidiocesi di Catania, sottolineando come la nomina esprima la vicinanza del Pontefice alla Chiesa catanese e al percorso di riscoperta del significato storico e spirituale del ritorno delle reliquie della patrona, avvenuto nel 1126 da Costantinopoli.

Il cardinale Parolin presiederà i momenti centrali delle celebrazioni. Il 16 agosto sarà accolto in Cattedrale e a Palazzo degli Elefanti e renderà omaggio alla lapide dei soldati Gisliberto e Goselmo. In serata presiederà ad Aci Castello la veglia di preghiera che rievoca lo sbarco delle reliquie.

Il 17 agosto, al termine del pellegrinaggio da piazza del Rotolo a piazza Duomo, il legato pontificio procederà alla solenne incoronazione di Sant’Agata dopo la ricollocazione del Sacro Cranio nel busto restaurato e presiederà il Te Deum sul sagrato della Cattedrale.

In serata celebrerà il Pontificale del IX Centenario in piazza Duomo alla presenza dei vescovi di Sicilia e delle delegazioni dei territori legati alla traslazione.

Secondo l’arcivescovo Luigi Renna, la presenza del cardinale rappresenta un segno di comunione con il Papa e un’occasione di rinnovata responsabilità spirituale per la comunità catanese.