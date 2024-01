Santo Stefano Quisquina, la raccolta fondi promossa dopo l’incendio

Parla il sindaco

PER LE FAMIGLIE

SANTO STEFANO QUISQUINA (AGRIGENTO) – Una raccolta fondi è stata promossa a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) a favore delle quattro famiglie residenti in uno stabile di via Sandro Pertini. L’edificio è stato evacuato a seguito di un incendio che, sabato scorso, si è sviluppato nel magazzino della palazzina, di proprietà di un commerciante di abbigliamento, distruggendo autovetture, mezzi, attrezzature, abiti e strumenti di lavoro, e rendendo inagibili gli appartamenti soprastanti. Famiglie evacuate tuttora ospiti di parenti in attesa di potere tornare nelle proprie case.

Destinatario principale della raccolta fondi è soprattutto l’esercente, considerato che il furgone che si trovava all’interno del suo magazzino andato a fuoco era stipato di merce recentemente acquistata e destinata alla rivendita. È stato lo stesso sindaco Francesco Cacciatore a fare un appello pubblico ai suoi concittadini: “Per chiunque volesse contribuire, le offerte potranno essere consegnate presso il locale del centro di aggregazione giovanile. La nostra comunità – dice il primo cittadino stefanese – si è sempre distinta per uno spiccato senso di solidarietà e condivisione”. È stato anche istituito un conto corrente per eventuali donazioni tramite Iban.