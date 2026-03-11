 "Voto anticipato in Sicilia?" Sbardella smentisce La Vardera
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sbardella (FdI): “Voto anticipato in Sicilia? Comiche fantasie di La Vardera”

Il commissario dei meloniani smentisce la dichiarazioni del leader di Controcorrente
POLITICA
di
1 min di lettura

PALERMO – “Le dichiarazioni di Ismaele La Vardera relative al voto per le regionali in Sicilia ‘anticipato a settembre 2026 per decisione di Giorgia Meloni’ sono del tutto fantasiose e prive di qualsiasi fondamento”. Lo dice Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. 

“Uno scenario irreale – continua l’esponente meloniano – che smentiamo categoricamente, invitando il leader di Controcorrente a smettere di lasciarsi tentare da parole in libertà e “Contro… la verità” che superano abbondantemente la soglia del ridicolo e sembrano essere pronunciati da un comico invece che da un politico”.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI