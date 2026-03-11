Sbardella (FdI): “Voto anticipato in Sicilia? Comiche fantasie di La Vardera”

PALERMO – “Le dichiarazioni di Ismaele La Vardera relative al voto per le regionali in Sicilia ‘anticipato a settembre 2026 per decisione di Giorgia Meloni’ sono del tutto fantasiose e prive di qualsiasi fondamento”. Lo dice Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia.
“Uno scenario irreale – continua l’esponente meloniano – che smentiamo categoricamente, invitando il leader di Controcorrente a smettere di lasciarsi tentare da parole in libertà e “Contro… la verità” che superano abbondantemente la soglia del ridicolo e sembrano essere pronunciati da un comico invece che da un politico”.