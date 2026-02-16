Scacchi, Clio Alessi selezionata tra 10 Futures al mondo al torneo di Praga

Una delle competizione più esclusive al mondo: la palermitana rappresenterà l'Italia

Non è solo una convocazione, è l’ingresso ufficiale nell’élite mondiale. Clio Alessi, a soli 12 anni, rappresenterà l’Italia al Prague International Chess Festival, uno dei tornei più esclusivi del pianeta. La giovanissima scacchista palermitana è stata ufficialmente selezionata per una competizione esclusiva, un palcoscenico dove non basta iscriversi, bisogna essere scelti.

Il festival di Praga non è un torneo come gli altri. È una struttura d’eccellenza divisa in tre sezioni. Masters, ovvero il vertice assoluto, con nomi del calibro di Gukesh, Niemann e Abdusattorov; Challengers, la rampa di lancio per i Grandi Maestri pronti al salto definitivo; e infine Futures, la culla dei fenomeni, tra migliaia di contendenti nel mondo, ne vengono scelti soltanto dieci al mondo.

Proprio in quest’ultima sezione, la più selettiva per i giovani talenti, Clio Alessi è stata inserita tra i dieci prescelti al mondo. È l’unica italiana presente, un dato che certifica il suo status di “predestinata” sulla scacchiera internazionale.

Il talento di Clio non è una sorpresa per gli addetti ai lavori, ma una conferma costante. Il suo percorso parla chiaro. Già numero 1 al mondo nella categoria Under 8 e pluricampionessa italiana, Clio è una presenza fissa nelle Top 10 europee e mondiali giovanili. È stata inserita dalla Women in Chess Foundation tra le 10 giovani scacchiste più promettenti del pianeta.

Clio Alessi: “Porterò in alto la bandiera italiana”

Riconosciuta ufficialmente tra i “Siciliani Illustri nel Mondo”, Clio Alessi sta bruciando le tappe: “Sono molto grata per essere stata invitata in questo importantissimo e prestigioso torneo – ha ammesso la giovane scacchista -. Sinceramente non me l’aspettavo e farò di tutto per portare in alto la bandiera italiana. Vado con la consapevolezza di incontrare alcuni dei miei idoli e questo mi rende molto felice.

“Le mie avversarie sono veramente forti. Alcune le ho già incontrate e le nostre partite sono durate anche 6-7 ore”. E conclude con lo spirito giusto di chi ama davvero questo sport: “Per me è una bellissima opportunità. Spero di dare il meglio, ma sono soprattutto molto felice di esserci”.