Schifani: “Situazione drammatica a Niscemi, gli sfollati avranno una casa”

"Stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati" VIDEO

PALERMO – “Oggi siamo stati anni a Niscemi, abbiamo visto una situazione drammatica, ma abbiamo garantito, a tutti i cittadini, a quelli sfollati, che avranno una casa, la Regione si occuperà di loro, non li trascurerà affatto. Adesso stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati. A breve uscirà il bando e subito dopo i primi contributi, i primi finanziamenti. Siamo sempre qui sul pezzo per i siciliani”, a dichiararlo il governatore Renato Schifani, come si vede in un video pubblicato sui social dal governatore.