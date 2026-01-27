 Schifani: "Situazione drammatica a Niscemi, gli sfollati avranno una casa"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Schifani: “Situazione drammatica a Niscemi, gli sfollati avranno una casa”

"Stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati" VIDEO
PALAZZO D'ORLEANS
di
1 min di lettura

PALERMO – “Oggi siamo stati anni a Niscemi, abbiamo visto una situazione drammatica, ma abbiamo garantito, a tutti i cittadini, a quelli sfollati, che avranno una casa, la Regione si occuperà di loro, non li trascurerà affatto. Adesso stiamo definendo i criteri per fissare i primi contributi agli imprenditori danneggiati. A breve uscirà il bando e subito dopo i primi contributi, i primi finanziamenti. Siamo sempre qui sul pezzo per i siciliani”, a dichiararlo il governatore Renato Schifani, come si vede in un video pubblicato sui social dal governatore.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI