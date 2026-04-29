 Schifani: "Avvocatura dello Stato ha sempre tutelato la Regione"
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Schifani: “L’Avvocatura dello Stato ha sempre tutelato la Regione”

Renato Schifani
La nota del governatore
PALAZZO D'ORLEANS
di
1 min di lettura

PALERMO – “Le riflessioni che ho espresso sulle modalità con cui è stato richiesto il riesame del provvedimento del presidente del Cga relativo alla società Italo-Belga non incidono in alcun modo sul mio rapporto di fiducia con l’Avvocatura dello Stato. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. 

“Si tratta, infatti, di considerazioni che lasciano del tutto intatta la stima nei confronti di un organismo che ha sempre tutelato con autorevolezza, competenza e rigore gli interessi della Regione – conclude il governatore -“.

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