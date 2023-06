Schifani, inaugura il volo Aeroitalia Palermo-Roma

La lotta al caro-voli

PALERMO – “La nostra battaglia contro il caro-voli che penalizza i siciliani segna un altro punto a favore. Un nuovo vettore collega da oggi Palermo, e dal prossimo autunno anche Catania, con Roma e Milano. Prezzi più bassi, maggiore concorrenza, più mercato, più possibilità per i nostri figli, ma anche per i turisti, di raggiungere la Sicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, questa mattina nell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi, a margine della cerimonia del taglio del nastro del volo inaugurale della compagnia Aeroitalia sulla tratta Palermo-Roma Fiumicino.

Accanto al governatore, l’amministratore delegato di Gesap, Vito Riggio, il presidente della società di gestione dello scalo palermitano, Salvatore Burrafato, e il country manager per la Sicilia di Aeroitalia, Paolo Corona. Schifani si è imbarcato sul volo XZ2701 per la Capitale dove è atteso per impegni istituzionali. L’aereo è partito ed è arrivato a destinazione secondo gli orari previsti. “Continueremo a lavorare per contrastare il cartello tra Ita e Ryanair che va sanzionato ed eliminato. Così come andremo avanti nel nostro impegno – ha concluso il presidente della Regione – per dare ai siciliani più servizi e una migliore qualità della vita”.