Schillaci: “Troppe ombre sul futuro della Foss, subito un’udizione all’Ars”

La nota della deputata M5s

PALERMO – “Ci sono troppe ombre attorno alle modifiche allo statuto della Fondazione orchestra sinfonica siciliana. Apprendiamo da fonti attendibili che già si fa il nome di un nuovo commissario per l’ente musicale su cui ci sarebbe persino un accordo politico blindato. Ed intanto veniamo a conoscenza che la Regione abdicherà alle sue funzioni passando le competenze e la gestione al Comune di Palermo, e il sindaco sarà persino il presidente del Cda della Foss. Tutto ciò sta avvenendo senza un passaggio formale nel Parlamento regionale”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento cinque stelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Da settimane chiedo al presidente della commissione Cultura dell’Ars di audire i sindacati della Foss, che ancora oggi mostrano disappunto e perplessità sull’iter che sta seguendo l’assessorato regionale al Turismo in ordine alla revisione statutaria – aggiunge -. Sappiamo che anche i professori di orchestra e le maestranze del teatro Politeama chiedono chiarezza sul futuro della principale orchestra sinfonica della Sicilia. Rinnovo quindi la mia richiesta che sulla Foss si svolga immediatamente una riunione della quinta commissione permanente di Palazzo dei Normanni”.