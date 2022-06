Scontro fra treni a Roma: nessun ferito, ma si piangono 3 vittime nelle Alpi bavaresi

Uno scontro tra furgone e camion anche nell'Alessandrino.

ROMA – Linea bloccata e ritardi per un incidente a Roma ad un treno dell’Alta Velocità partito da Torino e diretto a Napoli.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il Frecciarossa è entrato in galleria ma poi – per motivi che andranno accertati – il locomotore di coda ha urtato l’ingresso della galleria. I passeggeri sono stati messi in sicurezza.

È invece di almeno tre morti e 60 feriti, di cui 16 gravi, il bilancio del deragliamento di un treno nei pressi della località alpina di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera.

Scontro tra furgone e camion, cinque morti nell’Alessandrino.

Traffico ferroviario in tilt

La circolazione sulla Roma – Napoli AV resta sospesa dopo che, intorno alle 14, il treno AV Torino – Napoli si è arrestato in galleria per lo svio della locomotiva di coda, rimasta in posizione verticale. E’ quanto rende noto Rfi. “I viaggiatori sono stati aiutati a scendere e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del personale di protezione aziendale delle Ferrovie, hanno potuto raggiungere a piedi la vicina stazione di Roma Palmiro Togliatti da dove hanno proseguito il loro viaggio con i mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Nessuna persona a bordo ha riportato conseguenze fisiche da quanto accaduto”, ribadisce la nota. La circolazione ferroviaria ad Alta Velocità prosegue con allungamenti dei tempi di viaggio compresi fra 60 e 90 minuti come conseguenza degli instradamenti sulle linee convenzionali: i treni con fermata a Napoli Afragola percorrono la Roma – Cassino per poi rientrare nell’alta velocità, mentre gli altri proseguono sulla linea Roma – Formia. I tempi di ripristino dell’infrastruttura saranno comunicati dopo che i tecnici di Rfi avranno completato la ricognizione della linea e il binario sarà liberato dal treno.