 Scuole a Catania, finiti i lavori all’IC Nazario Sauro Giovanni XXIII
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Scuole a Catania, finiti i lavori all’IC Nazario Sauro Giovanni XXIII

Al sopralluogo presente anche l'assessore alla Pubblica istruzione Andrea Guzzardi
SCUOLE
di
1 min di lettura

CATANIA – Sono stati completati i lavori per la riqualificazione dell’impianto antincendio e la messa in sicurezza dell’istituto comprensivo “Nazario Sauro/Giovanni XXIII”, nel plesso Tasso 1 (via Torquato Tasso 1).  Il progetto di riqualificazione ha previsto interventi strutturali e tecnologici, inclusa l’installazione di sistemi di allerta e prevenzione. 

L’esito della riqualificazione è stato verificato nel corso di un sopralluogo al quale hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi, che ha promosso il progetto,  e l’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia. 

Guzzardi: “Interventi fondamentali”

“Gli interventi,  da noi fortemente voluti – ha detto Guzzardi – sono stati realizzati grazie a un finanziamento dedicato e hanno permesso di mettere in atto misure fondamentali per la prevenzione  e per la protezione dei nostri ragazzi: la loro sicurezza rappresenta infatti una priorità assoluta. Con questo percorso  di riqualificazione  sono stati  creati ambienti di apprendimento sempre più adeguati alle esigenze di studenti e corpo docente”. 

Il nostro impegno non si ferma qui – ha aggiunto l’assessore Petralia -. Continueremo a lavorare in sinergia giorno dopo giorno per migliorare e rendere sicure le strutture scolastiche”. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI