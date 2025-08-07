Scuole a Catania, finiti i lavori all’IC Nazario Sauro Giovanni XXIII

Al sopralluogo presente anche l'assessore alla Pubblica istruzione Andrea Guzzardi

CATANIA – Sono stati completati i lavori per la riqualificazione dell’impianto antincendio e la messa in sicurezza dell’istituto comprensivo “Nazario Sauro/Giovanni XXIII”, nel plesso Tasso 1 (via Torquato Tasso 1). Il progetto di riqualificazione ha previsto interventi strutturali e tecnologici, inclusa l’installazione di sistemi di allerta e prevenzione.

L’esito della riqualificazione è stato verificato nel corso di un sopralluogo al quale hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi, che ha promosso il progetto, e l’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia.

Guzzardi: “Interventi fondamentali”

“Gli interventi, da noi fortemente voluti – ha detto Guzzardi – sono stati realizzati grazie a un finanziamento dedicato e hanno permesso di mettere in atto misure fondamentali per la prevenzione e per la protezione dei nostri ragazzi: la loro sicurezza rappresenta infatti una priorità assoluta. Con questo percorso di riqualificazione sono stati creati ambienti di apprendimento sempre più adeguati alle esigenze di studenti e corpo docente”.

“Il nostro impegno non si ferma qui – ha aggiunto l’assessore Petralia -. Continueremo a lavorare in sinergia giorno dopo giorno per migliorare e rendere sicure le strutture scolastiche”.