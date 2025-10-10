Seacily 2025: l’ottava edizione a Castellammare del Golfo

Dal 16 al 19 ottobre 2025, il porto di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ospiterà l’ottava edizione di Seacily – Il Salone Nautico di Sicilia. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più importanti del settore, capace di unire nautica, turismo e valorizzazione dei territori in un’unica visione: fare del mare un motore di sviluppo sostenibile e competitivo per l’Isola.

Organizzato da Rete Nautica del Mediterraneo su incarico di Assonautica Palermo, che detiene il marchio, Seacily è un evento itinerante che ogni anno approda in una località diversa della Sicilia. Dopo le tappe di Palermo, Capo d’Orlando e Balestrate, il Salone sceglie nel 2025 la suggestiva cornice di Castellammare del Golfo, tra il suo Castello arabo-normanno e uno dei porti più affascinanti della Sicilia occidentale.

Seacily: per la nautica e per il territorio

Seacily non è solo una fiera di settore, ma un format consolidato che mette in relazione il mondo della nautica con le istituzioni, i professionisti del turismo, le imprese e il grande pubblico. Un’occasione per costruire sinergie, condividere visioni e, soprattutto, promuovere la Sicilia come destinazione nautica internazionale.

“Il Seacily – afferma Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo – rappresenta un format ormai collaudato, un Salone nautico itinerante, così da valorizzare i porti ed i territori della nostra Sicilia, che unisce alla classica parte espositiva anche importanti momenti di confronto tra istituzioni ed operatori sulle tematiche dell’Economia del Mare, del turismo nautico e del diporto”.

Per quattro giorni, il porto di Castellammare diventerà vetrina del meglio della nautica mediterranea, con la partecipazione di cantieri, produttori, rivenditori, fornitori di servizi, istituzioni ed esperti del settore, con una vastissima presenza di espositori con barche a mare e a terra e accessori per la nautica.

L’edizione 2025 offrirà un ampio ventaglio di attività rivolte sia ai professionisti che ai visitatori.

“Saranno quattro giornate dedicate alla nautica, al turismo e al mare – continua Ignazio Artese, presidente di Rete Nautica del Mediterraneo – con imbarcazioni a vela e motore, accessori, servizi per la nautica e proposte per il turismo costiero. Il Seacily – aggiunge Artese – si conferma così come un’occasione privilegiata per imprese, operatori del settore e visitatori, contribuendo alla promozione della Sicilia come destinazione nautica internazionale”.

La forza di Seacily sta nella sua capacità di rafforzare l’identità marittima della Sicilia, che da millenni fa del mare la sua rotta naturale.

Informazioni utili

Dove: Porto di Castellammare del Golfo (TP)

Quando: dal 16 al 19 ottobre 2025

Ingresso gratuito, previa registrazione online

Per aggiornamenti: www.saloneseacily.it