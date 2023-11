In Serie A1 di tennis il Ct Palermo femminile vince la semifinale d’andata

Ko dei ragazzi con il Tc Sinalunga. A Palermo le gare di ritorno

Sorride a metà il Ct Palermo in occasione delle semifinali di Serie A1 di tennis giocate, nella gara di andata, sia con la squadra maschile che con quella femminile. Grande impresa compiuta dalle giovani ragazze del vivaio del circolo, che superano a Bolzano (terra rossa indoor) per 3-1 i padroni di casa del Tc Rungg. Primo ko stagionale, invece, per la squadra maschile, superati in casa del Tc Sinalunga per 4-2.

Sabato 2 dicembre a Palermo alla compagine femminile, matricola assoluta del massimo campionato, occorrerà vincere due partite per volare in Piemonte e sfidare una tra AT Verona e Soc. Canottieri Casale. Domenica 3 dicembre, poi, la sfida di ritorno a campi invertiti anche per i ragazzi. Servirà la partita perfetta al Ct Palermo, così come al Ct Vela Messina sconfitto a Crema col medesimo score nell’altra semifinale.

Battuto il Tc Rungg

A Bolzano il Ct Palermo firma il risultato finale di 3-1 inflitto al Tc Rungg della licatese Dalila Spiteri. Nei tre singolari, vittorie in tre set della mancina Federica Bilardo su Verena Meliss e di Anastasia Abbagnato in due parziali a spese di Lara Pfeifer. Combattutissima la sfida tra Giorgia Pedone e Dalila Spiteri, vinta da quest’ultima al tiebreak del terzo set.

Nel doppio, infine, Pedone e Abbagnato superano Meliss e Spiteri. Assenti da entrambe le parti le giocatrici straniere, l’iberica Marina Bassols Ribera in casa Palermo, Susan Bandecchi e Janjcke Lemoine in casa Rungg.

“Siamo strafelici per aver vinto davvero un gran match, ma per il ritorno del 2 dicembre dobbiamo prestare massima attenzione – dichiara il capitano Davide Freni -. Motivo d’orgoglio giocare una semifinale di A1 e vincerla con giocatrici palermitane del nostro settore giovanile. Guardiamo fiduciosi a sabato. Vedremo nei prossimi giorni se avremo la disponibilità della Bassols Ribera. Se le nostre avversarie scenderanno a Palermo con la svizzera Bandecchi – conclude Freni – sarà più insidiosa la sfida anche se il vantaggio acquisito oggi ci lascia relativamente sereni”.

Vincono i campioni in carica del Tc Sinalunga

La compagine maschile, nel remake della finale del 2022, si trova ad affrontare ancora una volta il Tc Sinalunga. E proprio in provincia di Siena, i padroni di casa superano i ragazzi capitanati da Davide Cocco sui campi in rosso indoor. Finisce 4-2 per i detentori del tricolore.

Nei quattro singolari, vincono in tre set Salvatore Caruso e il mancino ligure Alessandro Giannessi a spese rispettivamente dello spagnolo Oriol Roca Batalla e del capitolino Matteo Gigante. Sconfitti invece Gabriele Piraino ad opera di Marcello Serafini e Francesco Mineo per mano del giovane Andrea De Marchi.

Nei due doppi decisivi per il 4-2 finale, si impongono Matteo Gigante e Luca Vanni contro Gabriele Piraino – Francesco Mineo (6-4 6-3). Vince anche la coppia Serafini – Roca Batalla ai danni di quella del Ct Palermo Giannessi – Caruso con i risultati di 7-6 6-2.