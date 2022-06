“Sicilia Conference 2022”, a Siracusa istruttori di acquafitness da tutta Italia

Attesi due presenters di calibro internazionale: Gabriele Tufano e Silvia Senati

SIRACUSA – La Sicilia si conferma calamita per i protagonisti dell’acquafitness, una disciplina in continua ascesa negli ultimi anni. A richiamare l’attenzione è “Sicilia Conference 2022”, convention che richiama istruttori da tutta Italia, che nel 2020 e nel 2021 si era dovuta fermare a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid. L’appuntamento è per domenica 12 giugno, a partire dalle 9, al Sun Club, impianto sportivo di Siracusa. Due i presenters di calibro internazionale attesi alla kermesse: Gabriele Tufano e Silvia Senati.

“Sono appena rientrata da una convention ad Atene per rappresentare l’Italia. Il movimento del fitness acquatico sta crescendo sempre di più. Si tratta di una svolta per gli impianti natatori non più legati soltanto a sport come il nuoto o la pallanuoto non più in grado di sostenere i costi per la gestione e la manutenzione delle piscine. Il fitness acquatico e le attività di gruppo fanno la differenza per i gestori”, spiega Viviana Venticinque, presidente provinciale di Endas Siracusa e organizzatrice dell’evento. A proposito di “Sicilia Conference”, Venticinque aggiunge: “Sarà un’esperienza completa sia dal punto di vista formativo, sia perché ci sarà la possibilità di incontrare nuovamente vecchi amici che negli ultimi due anni si erano persi di vista”.

“Endas Fitness si conferma hub per il comparto e Siracusa resta una delle province più attive grazie al contributo e all’esperienza nel mondo del fitness acquatico di Viviana Venticinque. E’ una figura di rilievo internazionale nel suo settore e siamo orgogliosi di averla tra i ranghi di Endas. Allo stesso tempo il Sun Club si propone nuovamente come una location di riferimento per il fitness”, dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia

IL PROGRAMMA

9 – Registrazione

10 – Start

10.15 – Latin dance – M. Luz Gutiérrez – VASCA BASSA

11.05 – Kombat circuit – Silvia Senati – VASCA BASSA

11.40 – Minimal – Gabriele Tufano – VASCA ALTA

12.15 – Functional Combos – Silvia Senati – VASCA BASSA

13 – Pausa pranzo

14.15 – Super training – Tufano e Senati – VASCA BASSA

15.05 – Sun Club surprise – VASCA ALTA

15.40 – Sax and house – Gabriele Tufano – VASCA BASSA

16.15 – Gran finale