Sicilia del vino. Radici di futuro al Wine Paris l’isola protagonista con 41 cantine

Dal 9 all’11 febbraio a Parigi un percorso di eventi, coordinato dall’IRVO, per raccontare identità, territorio e cultura

La Sicilia del vino approda a Wine Paris 2026 con una presenza che va oltre la dimensione fieristica e si trasforma in un vero e proprio racconto identitario del territorio, delle sue eccellenze e della sua cultura. Da lunedì 9 all’11 febbraio 2026, presso il Paris Expo Porte de Versailles, l’Isola sarà protagonista con il progetto “Sicilia del Vino. Radici di Futuro”, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, con il coordinamento dell’IRVO – Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.

Una partecipazione in fiera che vedrà la presenza di 41 cantine; un percorso che metterà al centro il vino siciliano come espressione di civiltà, paesaggio e sapere,valorizzando la straordinaria biodiversità vitivinicola dell’Isola e il legame profondo tra produzione, territorio e cultura. Il programma prenderà avvio lunedì 9 febbraio 2026, macthing tra aziende e ristorazione con un evento esclusivo dedicato all’eccellenza dell’abbinamento, in cui il vino siciliano diventa protagonista di un’esperienza sensoriale completa. Presso il Lycée Hôtelier Guillaume Tirel di Parigi, alle 20.30, una degustazione guidata con abbinamenti cibo-vino racconterà la Sicilia attraverso i suoi sapori, mettendo in dialogo enologia e alta formazione gastronomica internazionale.

Il cuore culturale della presenza siciliana a Wine Paris sarà l’incontro “Vini e Territori: i grandi vitigni autoctoni siciliani”, in programma martedì 10 febbraio 2026, ore 14.00 (room 3, Hall 4, Wine Paris). Un momento di approfondimento dedicato alle varietà che rendono unica la vitivinicoltura dell’Isola, simbolo di identità, resilienza e futuro. A guidare il racconto sarà Gianni Giardina, enologo IRVO, Ambasciatore della Viticoltura Eroica e Benemerito della Vitivinicoltura Italiana, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storia e interpretazioni contemporanee dei vitigni siciliani, evidenziando il valore della ricerca, della qualità e della sostenibilità.

Tra i protagonisti della presenza siciliana a Wine Paris 2026 ci sarà anche la Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia, coinvolta dall’IRVO a partecipare all’evento istituzionale in programma martedì 10 febbraio alle 19.30, presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi. L’incontro, sul tema “Dove il tempo diventa esperienza. La Sicilia tra vino, territori e civiltà”, sarà dedicato al racconto della Sicilia come destinazione enogastronomica, culturale e storica, e vedrà la partecipazione di circa cinquanta giornalisti francesi specializzati, invitati dall’ENIT. Un evento di grande rilievo istituzionale, alla presenza del Console Generale d’Italia a Parigi, Jacopo Albergoni, vedrà gli interventi dei rappresentanti dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana edella Federazione delle Strade del Vino che racconterà lo sviluppodi quello che viene ormai definito il “turismo delle esperienze” e che trova radici sull’Etna, a Marsala e nelle Terre d’Occidente, a Mazara, nelle Terre Sicane, nella Val di Noto, nella Valle dei Templi e lungo le Strade del Cerasuolo dal Barocco al Liberty.

La serata si concluderà con “La Sicilia del Gusto – Light Dinner”, accompagnata da una degustazione dei vini delle aziende siciliane presenti nello stand IRVO a Wine Paris, per offrire agli ospiti una lettura contemporanea dell’identità siciliana attraverso il cibo e il vino.

«Con questo programma di eventi – sottolinea il Commissario IRVO Giusy Mistretta – la partecipazione siciliana a Wine Paris 2026 si configura come un percorso narrativo, in cui degustazioni, incontri e momenti istituzionali concorrono a raccontare la Sicilia come terra di eccellenze, competenze e visione. Il vino diventa così strumento di relazione, cultura e rappresentanza, capace di trasmettere il valore di un territorio che fonda il proprio futuro sulla qualità, sull’identità e sulla capacità di fare sistema».

INFORMAZIONI

ORARI DI APERTURA FIERA

Lunedì 9 febbraio 2026: 09.00 – 18.00

Martedì 10 febbraio 2026: 09.00 – 18.00

Mercoledì 11 febbraio 2026: 09.00 – 17.00

Sede: Paris Expo Porte de Versailles

Padiglione 5.2 – Stand B017 | B065 (Sicilia / IRVO)

LE CANTINE PRESENTI A PARIGI

Alessandro di Camporeale • Az. Agr. G. Milazzo srl • Az Agr. Maddalò Andrea • Az. Agr. Spadafora • Baglio Bonsignore srl • Baglio di Pianetto srl • Baglio Oro • Brugnano – Contemporary Sicilian Wines • Cantina Sociale Chitarra soc. coop. agr. • Cantina Colomba Bianca • Cantine Fina • Cantine Paolini srl • CARUSO & MININI • Casa Vinicola Fazio srl • Centopassi • Chiarli Rossi Winery • COS s.s. • Costantino Fabio Vincenzo • Cottanera srl • Cusumano • Disisa srl soc. agr. • Emanuele Scammacca del Murgo • Feudo Montoni di Fabio Sireci • Firriato srl • Francesco Intorcia & Figli snc • Gambino dei F.lli Raciti s.s. • Grottafumata srl • I Custodi delle Vigne dell’Etna • Iuppa • Lombardo Vini soc. agr. s.s. • Masseria del Feudo s.a.s. • Morgante • Paolo Maggio • Rallo spa soc. agr. • Soc. Agr. Horus 2 srl • Tenute Nicosia srl • Valle dell’Acate • Vini Vaccaro agr. Srl • Vivera • Vito Giovinco – Giovinco Wines • Villagrande – Di Marco Nicolosi Asmundo

I NUMERI DELL’IRVO

Nel 2025 sono stati 2.897 i certificati di idoneità per vini DOP per un volume totale di 759.115,35 ettolitri; 71 milioni di contrassegni di Stato per i vini DOC Sicilia, 482 mila per la DOCG Cerasuolo di Vittoria e 357 mila per la DOC Pantelleria.

LA FEDERAZIONE DELLE STRADE DEL VINO, DELL’OLIO E DEI SAPORI DI SICILIA

Vede l’adesione di: la Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, la Strada del Vino di Marsala Terre d’Occidente, la Strada del Vino di Mazara, la Strada del Vino Terre Sicane, la Strada del Vino Val di Noto, la Strada del Vino della Valle dei Templi e la Strada del Cerasuolo dal Barocco al Liberty.

WINE PARIS

L’edizione 2025 del “Wine Paris” ha registrato numeri da record, con 52.622 visitatori e 5.271 espositori internazionali, confermandosi come uno degli eventi più importanti per il mercato globale del vino.