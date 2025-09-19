Regione, si dimette Barbagallo: Sammartino verso il ritorno in giunta

L'indiscrezione e la conferma

PALERMO – L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Secondo quanto confermato a LiveSicilia, Luca Sammartino, esponente della Lega, si avvia al ritorno in giunta.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine “per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato”, sottolineando “l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni”.