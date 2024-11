Sicilia fortunata col 10eLotto: 100 mila euro vinti a Bagheria e Floridia

I particolari delle vincite

PALERMO – La fortuna bacia la Sicilia, 100 mila euro vinti a Bagheria e Floridia col 10eLotto. I particolari.

La fortuna bacia la Sicilia

L’ultimo weekend con le estrazioni del 10eLotto ha premiato alla grande la Sicilia. A festeggiare sono stati – come riporta Agimeg – soprattutto due giocatori di Bagheria, in provincia di Palermo, e Floridia, in provincia di Siracusa. Entrambi gli appassionati, con una giocata di appena 3 euro, si sono portati a casa 100.000 euro a testa.

Sempre in Sicilia sono poi arrivate le vincite centrate a Calascibetta (Enna) con un premio da 12.500 euro, Catania 6.000 euro e Randazzo (Catania) 7.500 euro e ancora Floridia con 5.000 euro.

