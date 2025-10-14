Siracusa, Antoci e Scerra a Fitto: futuro sostenibile per il petrolchimico

Lettera dell'europarlamentare e del deputato nazionale M5s

SIRACUSA – Una lettera al vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto, è stata inviata dal deputato nazionale M5s Filippo Scerra e dall’europarlamentare pentastellato Giuseppe Antoci.

La lettera sul petrolchimico di Siracusa

Al centro della missiva “la precisa volontà di portare anche in Europa il tema del futuro sostenibile del polo industriale di Siracusa”. Un invito al vicepresidente Fitto “a trovare soluzioni per condurre il polo verso una nuova fase di rilancio – dice una nota -, verso il futuro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell’occupazione e della produzione, bonifica dei territori”.

Scerra ed Antoci portano l’attenzione sulla necessità di un piano strutturato. “Appare non più rinviabile un intervento a sostegno della sfida della transizione energetica e ambientale cui è chiamata oggi l’intera zona industriale – dice Antoci, presidente della Commissione politica Dmed del Parlamento europeo – che deve essere attuata con una roadmap chiara e precisa”. “Bisogna partire da un iniziale efficientamento dei processi produttivi – afferma Scerra – per poi avviarsi verso la direzione della sostenibilità, fino ad arrivare alla completa riconversione industriale. Questi passaggi, devono dunque essere effettuati basandosi sui tre pilastri della sostenibilità, cioè quella ambientale, economica e sociale”. I due esponenti M5s hanno chiesto un apposito incontro a Fitto.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI SIRACUSA E PROVINCIA