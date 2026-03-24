 Siracusa, finto avvocato truffa il padre di un disabile: denunciato
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Siracusa, finto avvocato truffa il padre di un disabile: denunciato

Esercizio abusivo della professione forense
POLIZIA
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SIRACUSA – Si era finto avvocato e si era fatto consegnare 150 euro dal padre di un disabile per assisterlo nella concessione di un parcheggio auto riservato per suo figlio. L’uomo, che non aveva prodotto alcun atto, è stato identificato dalla polizia e denunciato per truffa ed esercizio abusivo della professione forense.

Le indagini sono state avviate, in paese del Siracusano, dopo la denuncia del padre del disabile che si era rivolto al comando dei vigili urbani per la pratica, ottenendo quanto richiesto e scoprendo di essere stato truffato dal falso avvocato. 

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