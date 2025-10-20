 Siracusa, nascondeva 3 candelotti esplosivi nello zaino: denunciato
Siracusa, nascondeva 3 candelotti esplosivi nello zaino: denunciato

Protagonista un 20enne
IN VIA IMMORDINI
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Nascondeva tre candelotti con esplosivo artigianali nello zaino ma i carabinieri lo hanno scoperto dopo un controllo. Per questo motivo un 20enne di Siracusa è stato denunciato. L’episodio nella notte tra sabato e domenica.

Lo stop in strada e la denuncia

Il giovane, fermato in via Immordini dai carabinieri durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso dei tre candelotti esplosivi artigianali. Il 20enne deve rispondere di detenzione di materiale esplodente.

