Protagonista un 20enne

SIRACUSA – Nascondeva tre candelotti con esplosivo artigianali nello zaino ma i carabinieri lo hanno scoperto dopo un controllo. Per questo motivo un 20enne di Siracusa è stato denunciato. L’episodio nella notte tra sabato e domenica.

Lo stop in strada e la denuncia

Il giovane, fermato in via Immordini dai carabinieri durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso dei tre candelotti esplosivi artigianali. Il 20enne deve rispondere di detenzione di materiale esplodente.

