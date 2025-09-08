Siracusa, proclamato lo stato di agitazione della polizia penitenziaria

La decisione del sindacato Osapp

SIRACUSA – Il sindaco di polizia penitenziaria Osapp ha proclamato lo stato di agitazione del personale in servizio nella casa circondariale di Siracusa.

“La situazione – afferma il segretario provinciale Giuseppe Argentino – è gravissima con la presenza di circa 650-700 detenuti e la perdurante carenza di personale che ha turni di servizio non concordati, orario di lavoro fuori controllo, accompamenti di più posti di servizio e che non sono previsti né dalla norma né da accordi sindacali. Per non parlare delle aggressioni”.

L’Argentino chiede che “la direzione convochi le organizzazioni sindacali”.

“Lo sforamento del carico di lavoro in eccedenza da parte del personale – sottolinea – era per gestire periodi emergenziali limitati nel tempo, invece assistiamo ormai da lungo tempo che tali carichi di lavoro del tutto irregolare, sono diventati strutturali e questo è del tutto inaccettabile”.