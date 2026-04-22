Siracusa, tre raid vandalici in tre giorni a scuola: riattivata videosorveglianza

La dirigente scolastica Clelia Celisi definisce gli autori dei "nullafacenti, nullapensanti, debosciati"

SIRACUSA – L’istituto comprensivo Martoglio-Verga a Siracusa è stato preso di mira per la terza notte di fila da vandali.

I tre episodi vandalici

Il primo episodio domenica, quando un gruppo si è introdotto nell’edificio ed ha utilizzato gli estintori, scaricandone il contenuto nei locali. Il giorno dopo medesima scena.

Ieri notte, il gruppo ha invece seminato rifiuti dappertutto, mettendo a soqquadro la biblioteca, gettando libri a terra e rubando alcuni computer.

La dirigente scolastica Clelia Celisi definisce gli autori dei raid notturni dei “nullafacenti, nullapensanti, debosciati”.

Ed aveva annunciato che avrebbe dormito all’interno della scuola “finché il Comune non provvederà a installare telecamere e a organizzare un servizio di sorveglianza”.

Riattivata la videosorveglianza dopo i raid

Una cinquantina di genitori hanno espresso vicinanza all’istituto scolastico aiutando il personale a ripristinare ordine e pulizia all’interno delle aule e nei corridoi. Nelle scorse ore l’intervento del Comune di Siracusa che ha inviato dei tecnici che hanno attivato un nuovo impianto di videosorveglianza.