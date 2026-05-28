 Emergenza criminalità a Palermo, Dragotto risponde a Piantedosi
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Sos criminalità a Palermo, Dragotto: “Le telecamere di Piantedosi? Inutili”

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L'Antimafia a Sferracavallo, Schifani: "Un dovere stare accanto all'imprenditore"
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2 min di lettura

PALERMO – “Le 60 telecamere annunciate per Palermo dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi? Inutili, nel caso del rogo alla nostra sede sono state riprese tre persone a volto coperto. Oggi vogliamo ascoltare il prefetto e passare dalle parole ai fatti”. Lo dice l’imprenditore Tommaso Dragotto nel quartiere Sferracavallo di Palermo, dove si sta tenendo una seduta pubblica della commissione regionale Antimafia.

Dragotto: “Serve maggiore controllo”

A parlare delle ulteriori sessanta telecamere destinate al capoluogo siciliano era stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time alla Camera. “Noi chiediamo un maggiore controllo del territorio a Carini, a Partinico, a Sferracavallo – aggiunge Dragotto -. L’onorevole Carolina Varchi chiede presidi fissi? Purtroppo manca il personale anche per quelli non fissi”.

Dragotto nella notte tra il 26 e il 27 maggio ha subito l’incendio di una delle sedi della sua ditta di autonoleggio, a Villagrazia di Carini (VIDEO).

Schifani a Sferracavallo

A Sferracavallo è giunto anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “A Palermo la situazione è sempre più difficile e ogni istituzione deve fare la propria parte – ha affermato -. Noi come Regione confermiamo il rifinanziamento della norma che riconosce ristori a chi subisce intimidazioni e danni economici”.

Schifani: “Un dovere stare accanto a Dragotto”

“C’è una recrudescenza su cui dobbiamo vigilare tutti – ha continuato Schifani -. Sono stato nella sede della Sicily by Car di Tommaso Dragotto ed è stato impressionante il numero delle vetture bruciate. Dragotto è un uomo provato ma determinato, non pagherà ed è nostro dovere stargli accanto”.

Il governatore ha detto di avere sentito “più volte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: l’installazione delle telecamere è un primo intervento a cui ne seguiranno altri”. “Il ministro ha già trasferito un reparto speciale della polizia di Stato a Palermo che è rimasto qui in città – ha aggiunto – Le zone rosse sono state istituite e dobbiamo rimanere uniti nel contrasto alla mafia”.

Sui numerosi episodi di intimidazioni e violenza, Schifani ha affermato: “È una nuova mafia? Non si sa, è strisciante, pericolosa e arrogante. La seduta di oggi è un segnale incoraggiante per chi vuole resistere, per consentire agli imprenditori di dire no. La mafia non è stata ancora sconfitta ma si adegua ai tempi: oggi c’è una delinquenza spicciola, violenta e aggressiva che preoccupa l’opinione pubblica”.

Morosini: “Servono le istituzioni”

A Sferracavallo anche il presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una presenza concreta delle istituzioni sul territorio.

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