 Morosini: "Bisogna far sentire presenza istituzioni a Sferracavallo"
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Morosini dopo le intimidazioni a Sferracavallo: “Ancora molto da fare”

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Le parole del presidente del tribunale di Palermo
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Dopo le recenti intimidazioni ai danni di alcune attività imprenditoriali di Sferracavallo, il presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, richiama l’attenzione sulla necessità di una presenza concreta delle istituzioni sul territorio.

A margine della seduta della commissione Antimafia dell’Ars nel quartiere palermitano, Morosini ha sottolineato l’importanza di sostenere gli operatori economici colpiti dagli episodi intimidatori e di rafforzare il messaggio della legalità.

Morosini su Sferracavallo: “Istituzioni si confrontino insieme”

“La presenza delle istituzioni in un momento delicato come questo è fondamentale – ha dichiarato – perché c’è ancora molto da fare per stare accanto agli imprenditori che hanno subito intimidazioni e per far comprendere che denunciare è possibile”.

Il presidente del Tribunale ha poi evidenziato come gli episodi avvenuti nelle ultime settimane richiedano una riflessione comune tra tutte le istituzioni coinvolte.

“Ci sono stati diversi fatti sui quali è necessario che le istituzioni si confrontino insieme, facendo sentire concretamente la propria presenza sul territorio”, ha aggiunto Morosini.

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