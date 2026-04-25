Stanziati 191mila euro per la riparazione di 12 ascensori fuori uso

Figuccia: "Risposta concreta ai cittadini"

PALERMO – L’amministrazione comunale di Palermo ha stanziato 191mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria finalizzati alla riparazione di 12 ascensori presenti negli immobili di edilizia residenziale pubblica, da tempo non funzionanti. Il servizio sarà affidato alla società GLB srl e consentirà di intervenire con urgenza in diversi edifici della città.

Da via del Pappagallo a via Beati Paoli, da via Fileti a via Hazon fino a piazzale Castronovo, il provvedimento risponde a una condizione di grave disagio che per troppo tempo ha limitato la vita quotidiana di numerosi residenti, in particolare anziani e persone con disabilità, spesso impossibilitati a uscire autonomamente dalle proprie abitazioni.

A darne notizia è il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia. “Con questo intervento diamo una risposta concreta a cittadini che attendevano da anni – dice -. Ripristinare questi impianti significa garantire mobilità, inclusione e il pieno esercizio di diritti fondamentali. Non si tratta soltanto di manutenzione, ma di un’azione che incide direttamente sulla qualità della vita delle persone””, dichiara Vincenzo Figuccia.”.

“Insieme con mia sorella Sabrina, che ha seguito atti e procedure attraverso il suo impegno nelle commissioni del consiglio comunale, stiamo adesso monitorando che i lavori possano svolgersi in tempi utili e verificando che tutti gli immobili interessati possano beneficiare pienamente della realizzazione delle opere”, aggiunge Figuccia.

“Un plauso va a tutti coloro che hanno contribuito alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici agli interventi – afferma Sabrina Figuccia – perché questo dimostra che il lavoro di squadra produce risultati concreti”.

L’iniziativa guarda già oltre. “Cercheremo di estendere questo tipo di interventi a tutte le unità abitatuve che ne hanno bisogno, avanzando una proposta al Comune per incrementare le risorse disponibili”, ribadisce Vincenzo Figuccia, che annuncia di avere inviato in questi giorni una nota all’Istituto autonomo case popolari per verificare quanti anziani e soggetti con disabilità si trovino oggi in condizioni di fragilità analoghe.

“L’obiettivo – spiega – è chiedere che anche l’Iacp si doti di risorse dedicate per garantire l’installazione di ascensori negli immobili della città e della provincia di Palermo dove vivono persone fragili”.