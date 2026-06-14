Ok all'affidamento in prova ai servizi sociali

MILANO – Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo dieci anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l’ok della Procura generale all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. “Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura”, dice la legale, annunciando che l’istanza di revisione del processo, dopo la nuova inchiesta su Sempio, “verrà presentata quando saremo pronti: è un lavoro lungo ma ora siamo in grado di farlo con più serenità”.